ГБР расследует "самоубийство" задержанного из оружия полицейского

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ГБР расследует случай в Караматорске, когда задержанный по подозрению в грабеже якобы застрелился из табельного оружия полицейского во время допроса. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Там говорят, что по их предварительной информации, задержанный в наручниках выхватил у полицейского пистолет и застрелился.

"По предварительной информации, 27 июня в одном из служебных кабинетов Константиновского ОП ГУ Нацполиции в Донецкой области находился 28-летний мужчина, задержанный по подозрению в совершении грабежа. В ходе допроса подозреваемый, на котором были одеты специальное средство - наручники, выхватил у полицейского табельное огнестрельное оружие и выстрелил в себя, в результате чего скончался", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий работниками полиции, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК).

В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая из огнестрельного оружия они ранили 5-летнего мальчика, который скончался в больнице. 4 июня были арестованы подозреваемые - Приходько и Петровец. По крайней мере, один из них не прошел переаттестацию и был уволен с должности, но позже восстановился через суд.