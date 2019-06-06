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06.06.2019, 13:37

ГБР расследует схемы кражи квартир: фигурируют полицейские

ГБР расследует схемы кражи квартир: фигурируют полицейские - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Расследование начали после выхода журналистского расследования программы Слідство. Інфо

Следователи Госбюро расследований начали расследование о возможных схемах незаконного завладения жильем. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Расследование начали после выхода журналистского расследования программы Слідство. Інфо.

Согласно данным журналистов, к схеме могут быть причастны сотрудники полиции. В ГБР сообщают, что подобные действия правоохранителей могут быть квалифицированы как злоупотребление служебным положением.

Уголовное дело начато по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса – злоупотребление властью или служебным положением.

Ранее сегодня в МВД рассказали, что около 800 полицейских восстановились в должности после того, как не прошли переаттестацию. 

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Теги: расследование, полицейские, гбр, кража квартир
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