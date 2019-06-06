ГБР расследует схемы кражи квартир: фигурируют полицейские

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Следователи Госбюро расследований начали расследование о возможных схемах незаконного завладения жильем. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Расследование начали после выхода журналистского расследования программы Слідство. Інфо.

Согласно данным журналистов, к схеме могут быть причастны сотрудники полиции. В ГБР сообщают, что подобные действия правоохранителей могут быть квалифицированы как злоупотребление служебным положением.

Уголовное дело начато по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса – злоупотребление властью или служебным положением.

Ранее сегодня в МВД рассказали, что около 800 полицейских восстановились в должности после того, как не прошли переаттестацию.

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