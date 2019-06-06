Около 800 полицейских не прошли аттестацию, но работают - МВД

Артем Шевченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Около 800 полицейских восстановились в должности после того, как не прошли переаттестацию. Об этом в эфире радио Hromadske сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

Восстановились полицейские через суды, в частности, потому что между трудовым законодательством и нормами аттестации Нацполиции есть противоречия, уточнил он.

"Это результат того, что суды принимают такие решения и, наверное, результат того, что есть некоторые противоречия между трудовым законодательством, которое не позволяет быстро и легко увольнять людей, и теми нормами, которые регламентируют аттестацию в рядах Нацполиции", - сказал Шевченко.

В целом после переаттестации уволили более 3000 правоохранителей.

По словам Шевченко, Нацполиция обжалует такие решения, но конкретное количество поданных апелляций он не назвал.

31 мая в Переяслав-Хмельницком полицейские ранили 5-летнего мальчика из огнестрельного оружия. Тот скончался в больнице. 4 июня суд арестовал подозреваемых Ивана Приходько и Владимира Петровца, их также уволили.

По крайней мере один из них ранее не прошел переаттестацию и был уволен с должности, но позже восстановился через суд.