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05.06.2019, 22:45

Убийство ребенка. Подозреваемые полицейские уволены со службы

Убийство ребенка. Подозреваемые полицейские уволены со службы - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

В Нацполиции сообщили, что их уволили в соответствии с Дисциплинарным уставом НПУ

Полицейских из Переяслав-Хмельницкого, подозреваемых в умышленном убийстве 5-летнего Кирилла Тлялова, уволили со службы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Отмечается, что увольнение произошло в порядке, предусмотренном пунктом 6 части 1 статьи 77 закона о Национальной полиции - в связи с реализацией дисциплинарного взыскания в виде увольнения со службы, наложенного в соответствии с Дисциплинарным уставом НПУ.

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В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая из огнестрельного оружия они ранили 5-летнего мальчика, который скончался в больнице. 4 июня были арестованы подозреваемые - Иван Приходько и Владимир Петровец. По крайней мере, один из них не прошел переаттестацию и был уволен с должности, но позже восстановился через суд. Они отказались давать показания и проходить тест на алкоголь и следы пороха. Позже выяснилось, что в деле фигурирует несовершеннолетний

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Теги: переяслав-хмельницкий, полиция, убийство
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