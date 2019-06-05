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05.06.2019, 15:45

В Киеве полицейского посадили за нападение на 12-летнюю девочку

В Киеве полицейского посадили за нападение на 12-летнюю девочку - Фото
Фото: pixabay.com

Полицейский угрожал ребенку ножом и отобрал мобильный телефон

В Киеве Соломенский суд приговорил к трем годам тюрьмы полицейского, который в состоянии алкогольного опьянения напал на 12-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Осужденный – сержант полиции Главного управления Нацполиции Киева. Его посадили за разбой и запретили на три года работать в полиции.

Инцидент произошел 20 декабря прошлого года. Около 18:00 в сквере Героев Севастополя возле лицея "Престиж" полицейский остановил ребенка, удерживая за рюкзак. Угрожая ножом, он заставлял девочку отдать мобильный телефон. После отказа, мужчина толкнул ребенка, прижал нож к лицу и забрал телефон, стоимость которого – около 2000 грн.

31 мая из огнестрельного оружия полицейские якобы в состоянии алкогольного опьянения смертельно ранили пятилетнего мальчика, который позже скончался4 июня арестовали подозреваемых Ивана Приходько и Владимира Петровца. 

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Теги: 12-летняя девочка, суд, киев, нападение, полицейский
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