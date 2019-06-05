В Киеве полицейского посадили за нападение на 12-летнюю девочку

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В Киеве Соломенский суд приговорил к трем годам тюрьмы полицейского, который в состоянии алкогольного опьянения напал на 12-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Осужденный – сержант полиции Главного управления Нацполиции Киева. Его посадили за разбой и запретили на три года работать в полиции.

Инцидент произошел 20 декабря прошлого года. Около 18:00 в сквере Героев Севастополя возле лицея "Престиж" полицейский остановил ребенка, удерживая за рюкзак. Угрожая ножом, он заставлял девочку отдать мобильный телефон. После отказа, мужчина толкнул ребенка, прижал нож к лицу и забрал телефон, стоимость которого – около 2000 грн.

31 мая из огнестрельного оружия полицейские якобы в состоянии алкогольного опьянения смертельно ранили пятилетнего мальчика, который позже скончался. 4 июня арестовали подозреваемых Ивана Приходько и Владимира Петровца.

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