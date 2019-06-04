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04.06.2019, 17:56

В Киеве полицейский стрелял по водителю квадроцикла

В Киеве полицейский стрелял по водителю квадроцикла - Фото
Фото: пресс-служба ГБР

Инцидент произошел в апреле. Полицейский с братом резиновыми пулями стреляли по водителю квадроцикла. Обоим сообщили о подозрении

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении старшему опероуполномоченному в особо важных делах Департамента уголовного розыска Нацполиции Киева за "хулиганские действия". Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Инцидент произошел 6 апреля этого года. Полицейский вместе с братом (ему также сообщили о подозрении) на столичном массиве Осокорки "по хулиганским мотивам, которые сопровождались особой дерзостью, с применением пистолета для отстрела патронов, снаряженных эластичными снарядами травматического (не смертельного) действия" стреляли по водителю квадрацикла и нанесли ему телесные повреждения.

Полицейскому может грозить от трех до семи лет лишения свободы.

31 мая в Переяслав-Хмельницком двое полицейских ранили ребенка на детской площадке. Пострадавший скончался в больнице.

Сегодня Голосеевский районный суд арестовал подозреваемых Ивана Приходько и Владимира Петровца.

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Теги: стрельба, полицейский, осокорки
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