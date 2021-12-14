ГБР задержало полицейского: подозревают, что продавал наркотики прямо в здании суда

Государственное бюро расследований 13 декабря задержало полицейского по подозрению в том, что он якобы продавал наркотики прямо в здании суда. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Сотрудник Чугуевского райуправления национальной полиции в Харьковской области подозревается в том, что во время конвоирования сбывал задержанным наркотики прямо в помещениях суда и следственного изолятора, а также обеспечивал, чтобы его покупателей не досматривали после возвращения в следственный изолятор.

ГБР утверждает, что полицейский был задержан с поличным во время очередного сбыта партии наркотических веществ в помещении СИЗО. Ему готовится подозрение в сбыте наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Если подозреваемый будет признан виновным, ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

27 сентября 2021 года сообщалось, что в Запорожье сотрудник полиции продавал крупные партии наркотиков, которые были вещественными доказательствами по уголовным делам.

23 ноября ГБР сообщало о ликвидации в Павлограде Днепропетровской области банды из 13 бывших и действующих полицейских, которая занималась сбытом и распространением наркотиков.

Сергей Бережной

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