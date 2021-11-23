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"Я хозяин Павлограда по наркоте". ГБР заявило о ликвидации банды полицейских: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2021, 17:53
Вещи, найденные при обыске (Фото: ГБР)
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Госбюро расследований сообщило о разоблачении и ликвидации банды, которая под прикрытием полиции занималась сбытом и распространением наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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В состав банды входили бывшие и действующие сотрудники полиции, всего 13 человек.

По информации ГБР, участники организации наладили монопольную систему изготовления и распространения наркотиков в Павлограде Днепропетровской области. Всех конкурентов "зачищали" сотрудники полиции, занимавшие руководящие должности в городе.

По предварительной оценке, за неделю в районном центре с населением в 100 000 человек дельцы зарабатывали около 100 000 грн.

Как выснило следствие, наркобизнес организовали уроженец Грузии, житель Днепра и экс-милиционер – бывший первый замначальника УМВД в Днепропетровской области. Последний консультировал о методах конспирации, планах правоохранителей по документированию, давал подсказки по точкам оптовой закупки наркотиков и прекурсоров и по местам изготовления. Также в его обязанности входила передача части прибыли через посредника действующим полицейским.

Преступная организация имела разветвленную систему сбытчиков наркотиков, сложную иерархию и четкую структуру.

ГБР опубликовало записи телефонных разговоров, по словам правоохранителей, главаря банды и распространителей наркотиков. В одном из них человек говорит собеседнице: "Я хозяин Павлограда по наркоте".

Следствие установило, что члены банды распространяли наркотики среди несовершеннолетних, умышленно "подсаживали" людей, в том числе подростков, а потом заставляли их распространять наркотические средства.

Следователи зафиксировали случаи пыток граждан полицейскими, входившими в банду.

Правоохранители заявляют, что задержали верхушку преступной организации. Среди девяти задержанных есть и сотрудники полиции. 

Следователи провели более сорока обысков, выявили и изъяли большое количество различных психотропных и наркотических веществ, наличные деньги в разных валютах и ​​банковские карты.

Обнаружены две лаборатории по производству наркотических средств. 

У подозреваемых обнаружили большой арсенал средств конспирации, в том числе номера прикрытия, "одноразовые" мобильные телефоны.

  • 27 сентября сообщалось, что в Запорожье сотрудник полиции продавал крупные партии наркотиков, которые были вещественными доказательствами по уголовным делам.

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Наталия Медведева
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павлоград наркотики гбр полиция
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