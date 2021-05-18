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ГБР заявило о задержании "на горячем" судьи Донецкого окружного админсуда: фото

18.05.2021, 17:36
ГБР заявило о задержании
Фото: пресс-служба ГБР

Сотрудники Госбюро расследований заявили, что уличили в мошенничестве судью Донецкого окружного административного суда, который якобы за деньги обещал способствовать принятию судебного решения в пользу заявителя. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным Госбюро, судья предложил директору частного предприятия за $34 000 "договориться" в Верховном суде о решении хозяйственного спора в его пользу.

В Бюро заявляют, что задержали судью во время получения части платы в сумме $30 000.

Сейчас в ГБР решают вопрос о сообщении судье о подозрении, избрании в отношении него меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Уголовное производство расследуется по статье о мошенничестве в особо крупных размерах.

  • 29 апреля судья Печерского суда Киева Оксана Царевич, которая в январе 2014 года принимала решения о привлечении к админответственности участников Автомайдана, вернулась на работу в суд.

Читайте также: ГБР: Сотрудник СБУ похитил человека, вымогал 1,6 млн грн и 40 000 евро

Наталия Медведева
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мошенничество судья гбр
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