Скандальную "судью Майдана" Царевич восстановили в должности в Печерском суде: документ

Судья Печерского суда Киева Оксана Царевич, которая в январе 2014 года принимала решения о привлечении к админответственности участников Автомайдана, вернулась на работу в суд. Об этом LIGA.net сообщил член правления Автомайдана, адвокат Роман Маселко.

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По данным ответа из Печерского суда, имеющегося в распоряжении Маселко, Царевич вновь заняла свою должность с 1 апреля текущего года.

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При этом, рассмотрением дел она заниматься не будет в силу окончания пятилетнего срока действия полномочий, но будет получать зарплату, отметил адвокат. По его словам, судья первой инстанции получает не менее 60 000 грн в месяц.

СПРАВКА. Восстановление в должности судьи не предусматривает автоматический возврат ему права рассматривать дела. Таким образом, формально судья может входить в состав суда, получая зарплату, но не осуществлять свои судейские полномочия.



Чтобы восстановленный судья смог снова рассматривать дела, нужно чтобы Высший совет правосудия внес соответствующее представление, а президент подписал на основании этого документа указ.

В марте 2015 года глава Верховного суда Ярослав Романюк поддержал представление ГПУ о предоставлении согласия на задержание и арест судьи Царевич и еще двух судей Печерского суда, Рада дала согласие на их задержание и арест. Позже винницкий суд отпустил Царевич под личные обязательства.

29 сентября 2016 года пятый президент Петр Порошенко подписал указ об освобождении Царевич с должности судьи Печерского суда Киева.

6 марта 2017 года Высший административный суд отказал в удовлетворении иска Царевич, которая хотела восстановиться в должности. Против нее было открыто дело, которое касалось действий по рассмотрении дел против участников Революции Достоинства – ее подозревали в принятии заведомо незаконных решений против активистов Автомайдана.

В июне 2020 года Шевченковский райсуд признал судью Царевич невиновной.

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Дарья Мостовая

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