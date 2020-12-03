ВСП предложил Зеленскому назначить "судью Майдана" Кицюка в Печерский суд Киева

Высший совет правосудия предложил президенту Владимиру Зеленскому сделать судьей Печерского суда Виктора Кицюка, которого обвиняли в принятии неправосудных решений против активистов Автомайдана. Об этом стало известно из трансляции заседания ВСП.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Как стало известно, ВСП не обнаружила никаких фактов, которые могли бы свидетельствовать о недоброчесности Кицюка. Там также считают, что его назначение не будет негативно влиять на авторитет правосудия или общественное доверие.

Предложение Зеленскому о назначении Кицюка было принято единогласно – 15 голосов "за".

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.