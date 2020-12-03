ВСП предложил Зеленскому назначить "судью Майдана" Кицюка в Печерский суд Киева
03.12.2020, 14:56
Виктор Кицюк (фото - Юридический интернет-ресурс "Протокол")
Высший совет правосудия предложил президенту Владимиру Зеленскому сделать судьей Печерского суда Виктора Кицюка, которого обвиняли в принятии неправосудных решений против активистов Автомайдана. Об этом стало известно из трансляции заседания ВСП.
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Как стало известно, ВСП не обнаружила никаких фактов, которые могли бы свидетельствовать о недоброчесности Кицюка. Там также считают, что его назначение не будет негативно влиять на авторитет правосудия или общественное доверие.
Предложение Зеленскому о назначении Кицюка было принято единогласно – 15 голосов "за".
- В апреле 2015 года Высшая квалификационная комиссия судей отстранила Кицюка и еще двух судей от работы из-за открытых против них уголовных дел.
- В 2016 году суд обвинил Кицюка во внесении заведомо неправосудного решения по делу об Автомайдане. Ему грозило 8 лет лишения свободы. 27 ноября 2020 года Шевченковский районный суд Киева оправдал бывшего судью Печерского райсуда.
- В 2017 году ВСП отказался рекомендовать пятому президенту Петру Порошенко назначать Кицюка судьей.
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