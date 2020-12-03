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ВСП предложил Зеленскому назначить "судью Майдана" Кицюка в Печерский суд Киева

03.12.2020, 14:56
ВСП предложил Зеленскому назначить
Виктор Кицюк (фото - Юридический интернет-ресурс "Протокол")

Высший совет правосудия предложил президенту Владимиру Зеленскому сделать судьей Печерского суда Виктора Кицюка, которого обвиняли в принятии неправосудных решений против активистов Автомайдана. Об этом стало известно из трансляции заседания ВСП. 

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Как стало известно, ВСП не обнаружила никаких фактов, которые могли бы свидетельствовать о недоброчесности Кицюка. Там также считают, что его назначение не будет негативно влиять на авторитет правосудия или общественное доверие.

Предложение Зеленскому о назначении Кицюка было принято единогласно – 15 голосов "за".

Станислав Стороженко
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автомайдан всп Печерский суд Виктор Кицюк

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