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Гибель Кутового. В полиции рассказали подробности трагедии

Гибель Кутового. В полиции рассказали подробности трагедии - Фото
Место гибели Тараса Кутового (Фото: Нацполиция)
21.10.2019, 21:23

О гибели экс-министра стало известно сегодня вечером

Начальник областного управления Национальной полиции в Полтавской области Андрей Замахин рассказал первые подробности крушения вертолета, при котором погиб экс-министр агрополитики Тарас Кутовой. Об этом сообщает Униан.

По словам Замахина, трагедия произошла  в селе Тарасенково Оржицкого района. 

"Упал вертолет, в результате чего погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой, упал практически во двор к людям. Сам Кутовой ранее пользовался этим вертолетом", - рассказал он.

По словам руководителя главка, полиция оцепила место трагедии. Завтра там ожидают приезд киевских экспертов.

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Тарас Кутовой гибель полиция вертолет
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