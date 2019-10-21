Трагически погиб экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой

Тарас Кутовой (фото - facebook.com/KutovyiTaras)

В аварии вертолета в Полтавской области погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой. Об этом в Facebook сообщают бывшие члены правительства.

"Погиб Тарас Кутовой. Не верится. В отчаянии. Всем близким и родным сочувствие. Земля пухом", - написал экс-министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Также о трагической гибели Кутового сообщил экс-вице-премьер Павел Розенко.

Сегодня в Полтавской области упал четырехместный вертолет Robinson R44. Спасатели констатировали гибель одного человека.