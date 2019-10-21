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В Полтавской области упал вертолет, есть погибший: фото

В Полтавской области упал вертолет, есть погибший: фото - Фото
Место падения вертолета (Фото: МВД)
21.10.2019, 17:52

На месте работают спасатели

В Полтавской области в понедельник произошло падение четырехместного вертолета Robinson R44, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Информация о падении летательного аппарата в Оржицком районе поступила около 16 часов. На месте спасатели установили модель вертолета и констатировали гибель одного человека. Сообщается, что вертолет летел из столицы в Полтавскую область. 

На месте работают четверо спасателей и единица спецтехники.

  • Утром 4 октября грузовой самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта Львова.
  • В результате происшествия погибли пять человек, троим удалось спастись - смотреть видео спасательной операции.

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