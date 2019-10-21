В Полтавской области упал вертолет, есть погибший: фото

В Полтавской области в понедельник произошло падение четырехместного вертолета Robinson R44, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Информация о падении летательного аппарата в Оржицком районе поступила около 16 часов. На месте спасатели установили модель вертолета и констатировали гибель одного человека. Сообщается, что вертолет летел из столицы в Полтавскую область.
На месте работают четверо спасателей и единица спецтехники.
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