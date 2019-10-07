Авиакатастрофа под Львовом: следствие назвало версии трагедии

Фото: Ігор Мартинів/Zaxid.net

Следствие рассматривает четыре версии аварийной посадки самолета Ан-12 возле львовского аэропорта. Об этом Zaxid.net сообщил заместитель начальника следственного управления ГУ Нацполиции во Львовской области Андрей Кумечко.

По словам правоохранителя, самолет шел на посадку для дозаправки по выверенной траектории, не подавая при этом никаких аварийных сигналов, пока резко не исчез с экранов радаров. Следствие считают, что к трагедии могли привести:

Ошибка пилота;

Ошибка командно-диспетчерского пункта;

Тяжелые погодные условия;

Неисправность самолета.

Следствие также отбросило предварительную версию о том, что на борту могло закончиться топливо. Как сообщает Кумечко, на месте происшествия были изъяты остатки горючего, которого хватило бы для того, чтобы пролететь километр до взлетно-посадочной полосы.

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Также не рассматривается версия о перегрузе самолета, поскольку на борту находилось 10 тонн груза, при этом максимальная вместимость самолета - 15.

Кроме того, Кумечко опроверг слова мэра Львова Андрея Садового о том, что посадка Ан-12 в аэропорту Львова была незапланированной. По словам правоохранителя, сейчас эксперты изучают "черные ящики" для установления точных причин трагедии.

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