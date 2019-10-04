Авиакатастрофа во Львове. Врачи рассказали о выживших: видео

Пострадавшие в результате аварийной посадки грузового самолета Ан-12 во Львове сейчас находятся в тяжелом состоянии. Об этом врачи восьмой городской клинической больницы рассказали в комментарии Zaxid.net.

По словам медиков, у пострадавших – комплексные травмы. У двоих - переломы плечевой кости и костей таза. У третьего пациента, который находится в самом тяжелом состоянии, повреждений больше: черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, таза, открытый перелом конечности. Для оказания помощи медики вызвали сосудистого хирурга из областной больницы.

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Все они поступили в больницу, находясь в сознании. Сейчас пациентам проводят интенсивную терапию: двоих уже прооперировали.

Имена выживших: Олег Шахов, Андрей Амелькин, Андрей Корякин. Мужчинам за 50 лет, все родом из Украины: Запорожья, Киева и Винницы.

Список погибших:

Виталий Степаненко, командир судна;

Игорь Маевский, помощник командира;

Юрий Кузьменко, штурман;

Игорь Завадюк, бортовой техник;

Владимир Кириленко, радиооператор .

Сегодня утром грузовой самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта Львова. По информации замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка, у него закончилось топливо. В результате происшествия погибли пять человек.

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Видео: Zaxid.net