Авиакатастрофа под Львовом. Поисковая операция завершена: видео

Спасатели завершили поисковую операцию в районе крушения самолета неподалеку от Львова, сообщает ТСН.

Поиски прекратили после того, как установили, что обследовали все обломки и убедились, что больше там людей нет. В сюжете говорится, что от места падения до жилых домов расстояние меньше километра. Местные жители говорят, что уже привыкли к регулярным полетам самолетов.

По словам заместителя главы управления ГСЧС во Львовской области Валерия Глобенко, самолет не горел, пожара на борту или в результате падения не было.

"Но были люди внутри самолета, которые подавали признаки жизни, голос. Их не было видно, мы вынуждены были вырезать элементы обшивки самолета и конструкции, которые были внутри. В том числе освобождать их из-под багажа", - рассказал спасатель.

Сегодня утром грузовой самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта Львова.

аварийную посадку В результате происшествия погибли пять человек, троим удалось спастись - смотреть видео спасательной операции.

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