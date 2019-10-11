Гибель судна Bourbon Rhode. Названы имена пропавших украинцев

Судно Bourbon Rhode (Фото - Marinello Drazen - MarineTraffic.com)

Поиски шести пропавших граждан Украины, членов экипажа затонувшего судна Bourbon Rhode, пока безрезультатны. Омбудсмен Людмила Денисова опубликовала в Facebook имена украинских моряков, которых пока не могут найти.

Денисова отмечает, что Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца и Дмитрия Козырева ищут уже две недели, но судьба их до сих пор неизвестна.

Поисково-спасательной операцией руководит Морской центр спасения и координации Форт-де-Франс.

По уточненной информации, 26 сентября 2019 года во время аварии в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode на борту находилось десять граждан Украины. Двое из них погибли, двое - спаслось.

Денисова сообщила, что обратилась к послу Франции по правам человека Франсуа Крокетту с просьбой помочь эффективному поиску пострадавших украинцев.

28 сентября сообщалось, что в Атлантическом океане пропало судно Bourbon Rhode , трое членов экипажа, среди которых два украинца, спасены.

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