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Гибель судна Bourbon Rhode. Названы имена пропавших украинцев

Гибель судна Bourbon Rhode. Названы имена пропавших украинцев - Фото
Судно Bourbon Rhode (Фото - Marinello Drazen - MarineTraffic.com)
11.10.2019, 20:31

После аварии судна двоим гражданам Украины удалось спастись, двое погибли, судьба шестерых неизвестна

Поиски шести пропавших граждан Украины, членов экипажа затонувшего судна Bourbon Rhode, пока  безрезультатны. Омбудсмен Людмила Денисова опубликовала в Facebook имена украинских моряков, которых пока не могут найти.

Денисова отмечает, что Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца и Дмитрия Козырева ищут уже две недели, но судьба их до сих пор неизвестна.

Поисково-спасательной операцией руководит Морской центр спасения и координации Форт-де-Франс.

По уточненной информации, 26 сентября 2019 года во время аварии в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode на борту находилось десять граждан Украины. Двое из них погибли, двое - спаслось.

Денисова сообщила, что обратилась к послу Франции по правам человека Франсуа Крокетту с просьбой помочь эффективному поиску пострадавших украинцев.

  • 28 сентября сообщалось, что в Атлантическом океане пропало судно Bourbon Rhode, трое членов экипажа, среди которых два украинца, спасены.

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Людмила Денисова судно моряки Bourbon Rhode
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