Гибель судна Bourbon Rhode. Названы имена пропавших украинцев

Поиски шести пропавших граждан Украины, членов экипажа затонувшего судна Bourbon Rhode, пока безрезультатны. Омбудсмен Людмила Денисова опубликовала в Facebook имена украинских моряков, которых пока не могут найти.
Денисова отмечает, что Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца и Дмитрия Козырева ищут уже две недели, но судьба их до сих пор неизвестна.
Поисково-спасательной операцией руководит Морской центр спасения и координации Форт-де-Франс.
По уточненной информации, 26 сентября 2019 года во время аварии в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode на борту находилось десять граждан Украины. Двое из них погибли, двое - спаслось.
Денисова сообщила, что обратилась к послу Франции по правам человека Франсуа Крокетту с просьбой помочь эффективному поиску пострадавших украинцев.
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