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В Антлантике пропало судно с украинцами на борту, трое спасены

В Антлантике пропало судно с украинцами на борту, трое спасены - Фото
Судно Bourbon Rhode (Фото: Marinello Drazen/MarineTraffic.com)
28.09.2019, 18:55

Продолжается поисково-спасательная операция в районе исчезновения судна Bourbon Rhode

В Атлантическом океане пропало судно Bourbon Rhode, трое членов экипажа, среди которых два украинца, спасены. Об этом сообщает сотрудник МИД Василий Кирилич в Twitter.

Кирилич сообщил, что продолжается поисково-спасательная операция в районе исчезновения судна. "По информации судовладельца, трое членов экипажа спасены, двое из них граждане Украины", - написал он.

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судно Bourbon Rhode
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