В Антлантике пропало судно с украинцами на борту, трое спасены

Судно Bourbon Rhode (Фото: Marinello Drazen/MarineTraffic.com)

В Атлантическом океане пропало судно Bourbon Rhode, трое членов экипажа, среди которых два украинца, спасены. Об этом сообщает сотрудник МИД Василий Кирилич в Twitter.

Кирилич сообщил, что продолжается поисково-спасательная операция в районе исчезновения судна. "По информации судовладельца, трое членов экипажа спасены, двое из них граждане Украины", - написал он.