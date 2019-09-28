В Антлантике пропало судно с украинцами на борту, трое спасены

В Атлантическом океане пропало судно Bourbon Rhode, трое членов экипажа, среди которых два украинца, спасены. Об этом сообщает сотрудник МИД Василий Кирилич в Twitter.
Кирилич сообщил, что продолжается поисково-спасательная операция в районе исчезновения судна. "По информации судовладельца, трое членов экипажа спасены, двое из них граждане Украины", - написал он.
Пошуково-рятувальна операція екіпажу зниклого в Атлантичному океані судна Bourbon Rhode триває. Підтримуємо зв‘язок з представником судновласника і рятувальним центром. Про важливе - повідомимо. pic.twitter.com/LwVGNq5Pd1— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 28 сентября 2019 г.
За інформацією судновласника, трьох членів екіпажу врятовано. Два з них - громадяни України. Рятувальна операція триває.— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 28 сентября 2019 г.