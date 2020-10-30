Гибель военных на Донбассе. Состоялось внеочередная встреча минской переговорной группы

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 10 ноября

Сегодня, 30 октября, с 17:00 до 19:00 состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, инициированное украинской делегацией, в связи с гибелью и ранением военнослужащих ВСУ. Об этом сообщается в Telegram делегации Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, украинская делегация потребовала от российской стороны и попросила помощи у представителей ОБСЕ – принять немедленные меры по прекращению нарушений режима тишины.

Сообщается, что эскалация вооруженного конфликта имеет признаки заранее запланированной.

По информации украинской делегации в ТКГ, на заседании стороны обсудили произошедшее сегодня на Донбассе, договорились соблюдать режим тишины и обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения перемирия.

Также отмечается, что стороны договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября.

Сообщается, что глава СММ ОБСЕ в Украине, модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ посол Яшар Халит Чевик поддержал намерения сторон придерживаться режима прекращения огня.

Сегодня, 30 октября, неподалеку от поселка Водяное в Приазовье погибли двое военных: российские оккупационные войска нарушили режим перемирия и обстреляли позиции ВСУ из гранатометов.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.