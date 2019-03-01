Главарь боевиков смертельно болен: кого может поставить Кремль

Леонид Пасечник (фото - скриншот видео)

Кремлевская марионетка в Луганске, главарь боевиков террористической организации ЛНР Леонид Пасечник смертельно болен, поэтому в Москве ему ищут замену. Об этом сегодня LIGA.net сообщили несколько собеседников на правах анонимности.

По их словам, Пасечнику медики "дали максимум шесть месяцев".

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"Рассматривают несколько кандидатур. Не удивлюсь, если Плотницкий вернется. Может быть и Дейнега ("министр иностранных дел" террористов ЛНР, - ред.). Все решения тут принимаются с боем курантов", - сказал собеседник.

По его словам, на местных телеканалах в прямом эфире Пасечника вообще не видно.

Другой источник добавил, что с приходом Пасечника в городе ситуация стала значительно хуже. "Дорог нет, гололед сильный, сплошной каток, идти невозможно, нет даже песка", - уточнил он и добавил, что в центр Луганска боевики специально выгоняли военную технику, чтобы "хоть немного его расчистить".

24 ноября 2017 года вместо сбежавшего в РФ боевика Игоря Плотницкого Кремль поставил Пасечника.

31 января 2019 года сообщалось, что Пасечнику сделали операцию на сердце, поэтому его могут заменить другой кремлевской марионеткой.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.