Главарь диверсионной группы боевиков приговорен к 9 годам тюрьмы

Фото: пресс-служба СБУ

На девять лет лишения свободы осужден Сватовским районным судом Луганской области главарь диверсионно-террористической группы, готовившей теракты против украинских государственных и общественных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Подозреваемый был задержан в Харькове в июле 2017 года. При обыске у него был найден пистолет "Вальтер" с глушителем, взрывчатка и квадрокоптер, который планировалось использовать для совершения терактов.

По данным следствия, задержанный в 2014-2016 году участвовал в деятельности так называемой "ЛНР" с позывным "Мордвин", был командиром подразделения террористической структуры "КГБ ЛНР", осуществлял нападение на украинских военных в Дебальцево.

По заданию ГУ Генштаба РФ (бывшее ГРУ), "Мордвин" намеревался совершать теракты на подконтрольных Украине территориях. По его показаниям, существовал "черный список" государственных и общественных деятелей, которых спецслужбы РФ планировали ликвидировать для дестабилизации ситуации в стране.

7 октярбя к 11 годам заключения приговорили террористку, обвиненную по делу о взрыве в харьковском пабе.

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