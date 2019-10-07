11 лет тюрьмы. В Харькове осудили террористку, взорвавшую паб

Киевский районный суд Харькова приговорил Марину Ковтун, обвиняемую в совершении теракта в пабе "Стена" на улице Рымарской, к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент UA:Харків из здания суда.
52-летнюю Ковтун суд признал виновной по статьям "теракт" и "незаконное хранение оружия". Решение коллегия судей зачитывала больше четырех часов.
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Сама осужденная все обвинения отрицала и просила ее оправдать.
По словам защитника Ковтун Евгения Оленева, отбывать реальное наказание его клиентка будет меньше года. Она находилось в СИЗО почти пять лет, а, согласно "закону Савченко", один день в изоляторе исчисляется как два дня лишения свободы.
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