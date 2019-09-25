Теракт в Харькове. Обвиняемых могут выдать РФ – адвокаты

Обвиняемые на скамье подсудимых (Фото: UA:Харків)

Обвиняемых в организации теракта возле Дворца Спорта в Харькове могут выдать России в рамках следующего обмена пленными. Об этом в комментарии UA:Харків сообщили защитники обвиняемых.

"Я только могу подтвердить, что да, действительно, данные обвиняемые, это Тетюцкий, Дворников и Башлыков, находятся в перечне лиц на обмен. Все вопросы по обмену мы с клиентом не обсуждаем. Я представляю интересы в уголовном производстве", - рассказал защитник Владимира Дворникова Игорь Нагорный.

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"Высока вероятность того, скажем так, что такое может произойти. Но реальной информацией владеют только те люди, которые непосредственно этим занимаются. И конечно, они эту информацию раскрывать сегодня не будут", - пояснил Дмитрий Тихоненков, адвокат Виктора Тетюцкого.

Представители потерпевшей стороны настаивают, что обвиняемых нельзя выдавать до вынесения приговора.

"До вынесения приговора их менять нельзя. Если эти лица выйдут из-под суда, из-под сферы действия уголовного процесса, так и останется вопрос: а что же это было? Был ли это теракт? По заказу кого он произошел? Виноваты или невиновны те лица, которые более 5 лет находятся под стражей?" - заявил представитель потерпевшей стороны Олег Головков.

22 февраля 2015 года в Харькове во время митинга возле Дворца спорта, посвященного памяти героев Небесной сотни и бойцов, погибших в зоне АТО, произошел взрыв. Погибли четыре человека, еще девять получили ранения. Одной из жертв стал 15-летний подросток Данил Дидык. Происшествие квалифицировали как теракт.





В совершении преступления обвиняют троих мужчин: Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергей Башлыкова. Уже более четырех лет их дело рассматривает Фрунзенский суд Харькова.

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