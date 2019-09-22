Порошенко рассказал, почему сорвался обмен Сенцова в 2014 году

Пятый президент и глава партии Европейская солидарность Петр Порошенко рассказал в программе Рандеву на 5 телеканале, что РФ еще в 2014-ом должна была освободить Олега Сенцова в обмен на российских журналистов, однако лидер агрессоров Владимир Путин нарушил договоренности.
"Путин подчеркнул: "Да, я готов (отпустить заключенных - ред.), но прошу сделать первый шаг. Вы отпускаете наших журналистов, и мы немедленно рассмотрим вопрос с Сенцовым", - рассказал экс-глава государства.
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Несмотря на договоренности и освобождение Украиной журналистов Lifenews, Путин отказался выдавать Сенцова, потому что того обвинили в "терроризме".
"Было принято решение освободить этих журналистов. После этого я звоню господину Путину и говорю вопрос о Сенцове и других политзаключенных. Он отвечает: "Да подождите, мне принести документы, это террористы", - рассказал Порошенко.
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