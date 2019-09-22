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Порошенко рассказал, почему сорвался обмен Сенцова в 2014 году

Порошенко рассказал, почему сорвался обмен Сенцова в 2014 году - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.09.2019, 10:49

По словам политика, Сенцова могли обменять на задержанных в Донбассе российских журналистов

Пятый президент и глава партии Европейская солидарность Петр Порошенко рассказал в программе Рандеву на 5 телеканале, что РФ еще в 2014-ом должна была освободить Олега Сенцова в обмен на российских журналистов, однако лидер агрессоров Владимир Путин нарушил договоренности.

"Путин подчеркнул: "Да, я готов (отпустить заключенных - ред.), но прошу сделать первый шаг. Вы отпускаете наших журналистов, и мы немедленно рассмотрим вопрос с Сенцовым", - рассказал экс-глава государства.

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Несмотря на договоренности и освобождение Украиной журналистов Lifenews, Путин отказался выдавать Сенцова, потому что того обвинили в "терроризме".

"Было принято решение освободить этих журналистов. После этого я звоню господину Путину и говорю вопрос о Сенцове и других политзаключенных. Он отвечает: "Да подождите, мне принести документы, это террористы", - рассказал Порошенко.

  • 18 мая 2014-го были задержаны два человека с документами журналистов прокремлевского телепроекта LifeNews. Они снимали подготовку к обстрелу аэродрома Краматорска.
  • В СНБО заявили, что журналисты де-факто содействовали террористам путем информационного сопровождения.
  • 25 мая 2014 года журналисты были освобождены.
  • Сенцов вернулся на родину 7 сентября 2019 года, спустя более чем пять лет после задержания в захваченном Россией Крыму.
  • Его и других украинских политзаключенных обменяли на преступников из РФ и украинских коллаборационистов россиян.

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Петр Порошенко владимир путин политзаключенный обмен Олег Сенцов lifenews
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