Порошенко рассказал, почему сорвался обмен Сенцова в 2014 году

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Пятый президент и глава партии Европейская солидарность Петр Порошенко рассказал в программе Рандеву на 5 телеканале, что РФ еще в 2014-ом должна была освободить Олега Сенцова в обмен на российских журналистов, однако лидер агрессоров Владимир Путин нарушил договоренности.

"Путин подчеркнул: "Да, я готов (отпустить заключенных - ред.), но прошу сделать первый шаг. Вы отпускаете наших журналистов, и мы немедленно рассмотрим вопрос с Сенцовым", - рассказал экс-глава государства.

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Несмотря на договоренности и освобождение Украиной журналистов Lifenews, Путин отказался выдавать Сенцова, потому что того обвинили в "терроризме".

"Было принято решение освободить этих журналистов. После этого я звоню господину Путину и говорю вопрос о Сенцове и других политзаключенных. Он отвечает: "Да подождите, мне принести документы, это террористы", - рассказал Порошенко.

18 мая 2014-го были задержаны два человека с документами журналистов прокремлевского телепроекта LifeNews . Они снимали подготовку к обстрелу аэродрома Краматорска.

В СНБО заявили , что журналисты де-факто содействовали террористам путем информационного сопровождения.

25 мая 2014 года журналисты были освобождены.

Сенцов вернулся на родину 7 сентября 2019 года, спустя более чем пять лет после задержания в захваченном Россией Крыму.

Его и других украинских политзаключенных обменяли на преступников из РФ и украинских коллаборационистов россиян.

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