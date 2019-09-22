Порошенко прокомментировал слухи о путче

Пятый президент и глава партии Европейская солидарность Петр Порошенко уверяет, что не собирается дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом он рассказал в эфире программы Рандеву на 5 телеканале.
По словам политика, в нынешних условиях страна может не пережить новых массовых протестов.
"В условиях войны Украина может не пережить майдан…Государству сегодня майдан точно не нужен", - сообщил он.
Порошенко заявил, что не будет прибегать к действиям, которые могут ставить под угрозу сохранение украинской государственности, а также попросил "никого и никогда" не пугать майданом.
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