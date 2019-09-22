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Порошенко прокомментировал слухи о путче

Порошенко прокомментировал слухи о путче - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба ОП)
22.09.2019, 07:35

Политик попросил никого и никогда не пугать майданом

Пятый президент и глава партии Европейская солидарность Петр Порошенко уверяет, что не собирается дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом он рассказал в эфире программы Рандеву на 5 телеканале.

По словам политика, в нынешних условиях страна может не пережить новых массовых протестов.

"В условиях войны Украина может не пережить майдан…Государству сегодня майдан точно не нужен", - сообщил он.

Порошенко заявил, что не будет прибегать к действиям, которые могут ставить под угрозу сохранение украинской государственности, а также попросил "никого и никогда" не пугать майданом.

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  • 29 августа во время первого пленарного заседания Верховной Рады IХ созыва депутат от Слуги Народа Елизавета Богуцкая вела переписку, где объясняла собеседнику, что министром внутренних дел останется Арсен Аваков, чтобы не допустить путч, который якобы Порошенко запланировал устроить в декабре.
  • Позже она объяснила, что сообщение о путче было сарказмом.
  • В сентябре слухи о путче прокомментировал глава Офиса президента Андрей Богдан. По его словам, в стране возможна дестабилизация ситуации.

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