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"Путч Порошенко". У Зеленского оценили вероятность

"Путч Порошенко". У Зеленского оценили вероятность - Фото
Андрей Богдан (фото - пресс-служба президента)
16.09.2019, 13:00

Глава ОПУ не хочет употреблять термин "госпереворот"

Глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что в Украине якобы возможен сценарий "дестабилизации ситуации" представителями прежней власти, в частности пятым президентом Петром Порошенко. Об этом он сказал ВВС News Україна.

Журналист спросил чиновника, знает-ли он что-либо о "путче Порошенко", о котором в сессионном зале Рады переписывалась нардеп от Слуги народа Елизавета Богуцкая, которая позднее призналась, что это был намеренный вброс.

"Я не хочу употреблять слово переворот, но дестабилизация ситуации – да", - ответил Богдан.

Кроме того, в этом же интервью глава ОПУ выразил мнение, что Порошенко "было выгодно", чтобы украинские политзаключенные Кремля оставались в заключении - "для того, чтобы этим аргументом влиять на мнения ведущих политиков мира".

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Петр Порошенко переворот госпереворот андрей богдан путч
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