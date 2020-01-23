Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Главарю боевиков объявили подозрение за обстрел мирного населения

Главарю боевиков объявили подозрение за обстрел мирного населения - Фото
Боевики на месте разведения войск на Донбассе (Фото: Dave Mustaine/EPA)
23.01.2020, 13:15

Также прокуратура обвиняет его в участии и руководстве террористической организацией

Прокурор Офиса генпрокурора сообщил о подозрении руководителю артиллерийского подразделения боевиков по факту артобстрела мирного населения и гражданской инфраструктуры, а также руководства и участия в террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. 

По данным следствия, указанный гражданин Украины 30 августа 2016 года, находясь на территории поселка Веселая Гора Луганской области, действуя умышленно, совместно с другими участниками террористической организации и представителям ВС РФ совершил артобстрел по городу Счастье.

В результате погиб один гражданский, уничтожено и повреждено 23 недвижимых объекта гражданской инфраструктуры и пять транспортных средств. 

  • 20 января в результате обстрелов со стороны боевиков погиб военнослужащий операции объединенных сил, еще один получил ранение.

Читайте также: Хроника войны России против Украины: январь 2020 года

Еще по теме
Напишите нам
боевики Донбасс Офис генпрокурора
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 