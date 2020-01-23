Главарю боевиков объявили подозрение за обстрел мирного населения

Прокурор Офиса генпрокурора сообщил о подозрении руководителю артиллерийского подразделения боевиков по факту артобстрела мирного населения и гражданской инфраструктуры, а также руководства и участия в террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, указанный гражданин Украины 30 августа 2016 года, находясь на территории поселка Веселая Гора Луганской области, действуя умышленно, совместно с другими участниками террористической организации и представителям ВС РФ совершил артобстрел по городу Счастье.
В результате погиб один гражданский, уничтожено и повреждено 23 недвижимых объекта гражданской инфраструктуры и пять транспортных средств.
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