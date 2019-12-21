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Главе оборонного госпредприятия объявили подозрение в госизмене

Главе оборонного госпредприятия объявили подозрение в госизмене - Фото
Наручники (фото - pixabay.com)
21.12.2019, 11:28

Директора КП Украинский центр Безопасность подозревают в миллионных злоупотреблениях

Директору КП Украинский центр Безопасность объявили подозрения в миллионных махинациях и государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следствие установило, что в 2018 году директор госпредприятия якобы сговорился с замглавы Минэкономики и иностранцем, подписав договор с фиктивным предприятием-нерезидентом на поставку оборудования для изготовления боеприпасов для ВСУ - полуавтоматизированной линии производства корпуса с ведущим пояском снаряда калибров 152/155 мм.

Затем он якобы обеспечил подписание договора между указанной иностранной компанией и госкомпанией Артем на изготовление и поставку продукции в Украину.

САП пишет, что в мае на счета фиктивной фирмы перечислили предоплату в размере 217 млн грн. Контракт со стороны фирмы так и не были выполнен. Убыток госбюджету составляет 217 млн грн, утверждают правоохранители.

  • В июле 2019-го Госбюро расследований обнародовало аудио разговоров неких людей о поставках бронежилетов в ВСУ. В ГБР утверждают, что чиновники МО знали, что бронежилеты "простреливаются", но все равно приняли продукцию на 176 млн грн.
  • 11 ноября Печерский райсуд Киева арестовал начальника ГУРСМО Дмитрия Марченко и его зама Почтаренко с залогом почти 77 млн грн каждому: их подозревают в "создании преступной группы", которая поставила те самые бронежилеты.
  • Позднее залог Марченко снизили.
  • 17 декабря генерал вышел под залог в 20 млн гривень. 
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коррупция сап Украинский центр Безопасность
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