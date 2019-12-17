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Дело бронежилетов. Генерал вышел под залог в 20 млн грн

Дело бронежилетов. Генерал вышел под залог в 20 млн грн - Фото
Дмитрий Марченко
17.12.2019, 19:24

Ранее Дмитрий Марченко отказывался от предложения выйти под залог

Генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого по делу о поставках некачественных бронежилетов, освободили из СИЗО под залог в сумме 20 млн грн. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Под стенами СИЗО Марченко заявил, что залог в 1 млн грн за него внесли неравнодушные активисты и 19 млн грн заплатил пятый президент Петр Порошенко.

"Я думаю, что это его гражданская позиция, он очень уважительно относится к военным, к волонтерам", - отметил Марченко.

По его словам, ранее он отказывался от предложения выйти под залог, объяснив, что не имел морального права оставить своих подчиненных, которые также находились в СИЗО по этому делу. Им изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Также он заявил, что не причастен к закупкам бронежилетов.

  • В июле 2019-го Госбюро расследований обнародовало аудио разговоров неких людей о поставках бронежилетов в ВСУ. В ГБР утверждают, что чиновники МО знали, что бронежилеты "простреливаются", но все равно приняли продукцию на 176 млн грн.
  • 11 ноября Печерский райсуд Киева арестовал начальника ГУРСМО Дмитрия Марченко и его зама Почтаренко с залогом почти 77 млн грн каждому: их подозревают в "создании преступной группы", которая поставила те самые бронежилеты.
  • Позднее залог Марченко снизили.

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