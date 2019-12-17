Дело бронежилетов. Генерал вышел под залог в 20 млн грн

Дмитрий Марченко

Генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого по делу о поставках некачественных бронежилетов, освободили из СИЗО под залог в сумме 20 млн грн. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Под стенами СИЗО Марченко заявил, что залог в 1 млн грн за него внесли неравнодушные активисты и 19 млн грн заплатил пятый президент Петр Порошенко.

"Я думаю, что это его гражданская позиция, он очень уважительно относится к военным, к волонтерам", - отметил Марченко.

По его словам, ранее он отказывался от предложения выйти под залог, объяснив, что не имел морального права оставить своих подчиненных, которые также находились в СИЗО по этому делу. Им изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Также он заявил, что не причастен к закупкам бронежилетов.