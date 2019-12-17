Марченко выйдет из СИЗО: собрали 1,5 млн грн. Порошенко дал 18,5

Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Пятый президент Петр Порошенко и его жена Марина Порошенко внесли 19 млн грн в рамках сбора средств на выплату залога за генерала Дмитрия Марченко. Об этом Порошенко заявил во время благотворительного концерта, сообщает пресс-служба партии Европейская солидарность.

Порошенко сообщил, что Марченко отказывался выходить под залог, пока его подчиненные, также подозреваемые по делу о поставке в армию якобы некачественных бронежилетов, находятся в СИЗО. После того, как мера пресечения им была изменена, началась акция по сбору средств для Марченко. За три дня было собрано более миллиона грн, остаток необходимой суммы внесли супруги Порошенко, сообщают в Евросолидарности.