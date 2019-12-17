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Марченко выйдет из СИЗО: собрали 1,5 млн грн. Порошенко дал 18,5

Марченко выйдет из СИЗО: собрали 1,5 млн грн. Порошенко дал 18,5 - Фото
Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
17.12.2019, 06:25

Пятый президент принял участие в акции в поддержку подозреваемого по делу бронежилетов

Пятый президент Петр Порошенко и его жена Марина Порошенко внесли 19 млн грн в рамках сбора средств на выплату залога за генерала Дмитрия Марченко. Об этом Порошенко заявил во время благотворительного концерта, сообщает пресс-служба партии Европейская солидарность.

Порошенко сообщил, что Марченко отказывался выходить под залог, пока его подчиненные, также подозреваемые по делу о поставке в армию якобы некачественных бронежилетов, находятся в СИЗО. После того, как мера пресечения им была изменена, началась акция по сбору средств для Марченко. За три дня было собрано более миллиона грн, остаток необходимой суммы внесли супруги Порошенко, сообщают в Евросолидарности.

  • В июле 2019-го Госбюро расследований обнародовало аудио разговоров неких людей о поставках бронежилетов в ВСУ. В ГБР утверждают, что чиновники МО знали, что бронежилеты "простреливаются", но все равно приняли продукцию на 176 млн грн.
  • 11 ноября Печерский райсуд Киева арестовал начальника ГУРСМО Дмитрия Марченко и его зама Почтаренко с залогом почти 77 млн грн каждому: их подозревают в "создании преступной группы", которая поставила те самые бронежилеты.
  • Позднее залог Марченко снизили.
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Петр Порошенко бронежилет Дмитрий Марченко
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