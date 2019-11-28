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Дело бронежилетов. Марченко оставили под арестом и снизили залог

Дело бронежилетов. Марченко оставили под арестом и снизили залог - Фото
Дмитрий Марченко (Фото: LIGA.net)
28.11.2019, 15:18

Суд отклонил ходатайство отпустить Марченко на поруки

Киевский апелляционный суд назначил генералу Дмитрию Марченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января, с возможностью внесения залога в 20 млн грн. Об этом сообщает Цензор.нет.

Апелляционный суд отменил решение Печерского суда, который назначил Марченко залог в 76 млн грн. При этом ходатайство нескольких политиков и военных о взятии Марченко на поруки было отклонено.

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Справка. В июле 2019-го Госбюро расследований обнародовало аудио разговоров неких людей о поставках бронежилетов в ВСУ. В ГБР утверждают, что чиновники МО знали, что бронежилеты "простреливаются", но все равно приняли продукцию на 176 млн грн. 11 ноября Печерский райсуд Киева арестовал начальника ГУРСМО Марченко с залогом 76 млн грн: его подозревают в "создании преступной группы", которая поставила те самые бронежилеты. Директор ГБР Труба написал, что "следствие считает - эти люди, умышленно, по предварительному сговору, закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов".

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залог бронежилет Дмитрий Марченко
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