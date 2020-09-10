Главнокомандующий ВСУ заболел COVID-19
10.09.2020, 15:41
Руслан Хомчак (фото — пресс-служба Генштаба ВСУ)
Состояние здоровья Руслана Хомчака удовлетворительное, он второй день находится на самоизоляции
У главнокомандующего Вооруженных сил генерал-полковника Руслана Хомачака – положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на начальника управления по связям с общественностью ВСУ Богдана Сеника.
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По словам Сеника, Хомчак уже два дня находится на самоизоляции. Его ПЦР-тест на COVID-19 оказался позитивным.
Состояние Хомчака удовлетворительное, сообщил Сеник.
- 17 апреля стало известно о положительном тесте на коронавирус у командующего Нацгвардией Николая Балана.
- На сегодня в ВСУ COVID-19 болеют 643 военнослужащих.
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