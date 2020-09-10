Главнокомандующий ВСУ заболел COVID-19

Состояние здоровья Руслана Хомчака удовлетворительное, он второй день находится на самоизоляции

У главнокомандующего Вооруженных сил генерал-полковника Руслана Хомачака – положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на начальника управления по связям с общественностью ВСУ Богдана Сеника.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Сеника, Хомчак уже два дня находится на самоизоляции. Его ПЦР-тест на COVID-19 оказался позитивным.

Состояние Хомчака удовлетворительное, сообщил Сеник.

17 апреля стало известно о положительном тесте на коронавирус у командующего Нацгвардией Николая Балана.

На сегодня в ВСУ COVID-19 болеют 643 военнослужащих.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.