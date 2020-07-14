Главред сайта Чесно заявила об угрозах в свой адрес

В движении Чесно считают, что активистку преследуют за ее борьбу против застройки Беличанского леса

В поселке Коцюбинское Киевской области на доме, где живет главный редактор сайта движения Чесно Ирина Федорив, неизвестные установили табличку с ее изображением, визуально похожую на мемориальную доску. В Чесно расценили это как попытку запугивания и обратились в полицию, сообщается на сайте движения.

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Кроме фото Ирины, на табличке размещена надпись о якобы приобретении ею квартиры в этом доме по нереалистичной цене.

Федорив отметила, что табличка появилась в день, когда она с представителями общины Коцюбинского проводила под Верховной Радой акцию "Коцюбинское - Киев". Журналистка также отметила, что активно выступает против застройки Беличанского леса.

"Все мои соседи знают, что я живу в этом доме с 2007 года. Об этом есть отметка в моем паспорте. По стоимости квартиры, то я предоставляла справку публично, за сколько я ее приобрела, и это абсолютно рыночная цена", - сказала Федорив.

Она обвинила в попытках дискредитации бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка, который проходит по делу о растрате чужого имущества.

"Движение Чесно расценивает этот случай как очередную попытку запугивания и угроз в адрес активистки, которая отстаивает вынесения в натуру границы национального парка в Беличанскому лесу и спасение его от застройки, а также адвокатирует кампанию присоединения поселка Коцюбинское к Киеву", - говорится в сообщении сайта Чесно.

Мэр Киева Виталий Кличко выступил за присоединение Коцюбинского к столице. Он отметил, что жители Коцюбинского давно выступают за присоединение поселка к столице, а Киевсовет поддержал такое стремление. "Теперь решение о присоединение Коцюбинского к Киеву исключительно за парламентом", - сказал Кличко.

Вадим Ребрина

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