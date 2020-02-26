Дело экс-мэра Ирпеня направлено в суд: грозит до восьми лет

Владимир Карплюк (Фото: скриншот из видео)

В Ирпенский городской суд Киевской области 24 февраля направлен обвинительный акт в отношении бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Карплюк обвиняется по факту растраты чужого имущества на сумму более 250 000 грн по части 4 статьи 191 УК (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах).

Санкция этой статьи предполагает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

В 2015 году Карплюк задекларировал 67 квартир общей площадью 4 353 кв. метра.

В августе 2017-го прокуратура заподозрила его в том, что, будучи застройщиком, он якобы нарушил правила безопасности, из-за чего погиб человек, а второй получил тяжкие телесные повреждения.

В декабре 2017-го Карплюка заподозрили также в создании, руководстве преступной организацией с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, завладении чужим имуществом в особо крупном размере, подделке документа, служебном подлоге и в приобретении фирмы с целью прикрытия незаконной деятельности.

заподозрили также В 2019 году Карплюк, председатель политической партии Новые лица, баллотировался в Раду по 95-му округу, куда входит Ирпень, которым он руководил до августа 2018 года. Среди прочего, оппоненты обвиняли Карплюка и "подконтрольную ему новую власть" в том, что голосования по генплану города в конце 2018-го проходили с привлечением лояльных к власти титушек, сотрудников Муниципальной варты и бюджетников.

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