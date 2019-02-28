Горел больше месяца: в Черном море потушили пожар на танкере

Фото: EPA

Сегодня, 28 февраля, удалось ликвидировать пожар на танкере Candy, который загорелся 21 января у входа в Керченский пролив в Черном море. Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Горение было прекращено, туда поднялись четыре специалиста, которых доставил судовладелец, и перекрыли вентиль. Так что на Candy горение прекратилось, а на Maestro еще есть один очаг", - рассказал сотрудник Росморречфлота.

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По оценкам Росморречфлота, прекращение горения на танкере Maestro возможно в ближайшее время.

21 января у берегов Крыма произошли взрывы и пожар на двух танкерах Maestro и Candy, которые шли под флагом Танзании. Погибли 10 человек, 10 пропали без вести, еще 12 удалось спасти.

По данным министерства по вопросам временно оккупированных территорий, танкеры были задействованы в незаконной перевозке сжиженного газа в Сирии.