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12.06.2019, 15:19

ГПУ: Чиновники и полицейские требовали взятку в $500 000

ГПУ: Чиновники и полицейские требовали взятку в $500 000 - Фото
Фото: Facebook Юрия Луценко

В Генпрокуратуре заявили, что чиновники требовали взятку за выделение земельного участка

Следователи Госбюро расследований уличили чиновников местного самоуправления и полицейских Черниговской области в попытке получить взятку в $500 000. Об этом в Facebook заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Деньги требовали за выделение в пользование для охотничьего хозяйства земельного участка в 100 га на территории Путильского района.

Генпрокурор сообщает, что их задержали при передаче части взятки – $200 000.

6 июня в ГБР заявили о начале расследования схемы кражи квартир, в которой фигурируют полицейские.

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Теги: коррупция, гпу, взятка, гбр
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