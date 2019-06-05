ГБР расследует возможное сокрытие полицией убийства ребенка

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Госбюро расследований открыла еще одно уголовное производство по факту смертельного ранения ребенка в Переяслав-Хмельницком – о возможной попытке сокрытия преступления полицейскими. Такая информация была озвучена сегодня на заседании комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения деятельности правоохранительных органов с участием представителей ГПУ, ГБР и Нацполиции.

"Оказалось, помимо основного расследования, ГБР уже зарегистрировало отдельное уголовное производство по подозрению в сокрытии преступления (ст. 396 ККУ "Сокрытие преступления"). Почему вопреки огромному резонансу ГБР не сообщало об этом факте ранее, непонятно", - сообщил в Facebook член комитета депутат Мустафа Найем.

Полиция, по его словам, проводит служебное расследование относительно того, кто и как составил и распространил первичную версию событий о "поскользнулся по неосторожности и упал на асфальтобетонное покрытие, в результате чего получил травму головы".

Напомним, 2 июня ГБР распространило сообщение о том, что, по версии полиции, четверо детей гуляли недалеко от своего дома. "Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы", - якобы установили полицейские.

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В Переяслав-Хмельницком двух полицейских подозревают в том, что 31 мая из огнестрельного оружия они ранили 5-летнего мальчика, который скончался в больнице. 4 июня были арестованы подозреваемые - Иван Приходько и Владимир Петровец. По крайней мере, один из них не прошел переаттестацию и был уволен с должности, но позже восстановился через суд. Они отказались давать показания и проходить тест на алкоголь и следы пороха. Позже выяснилось, что в деле фигурирует несовершеннолетний.