Хомчак: Планируем довести штат военных частей до оптимального

Руслан Хомчак (фото - пресс-служба Минобороны)

Количество воинских частей Вооруженных сил пока не будут сокращать, однако их численность планируют свести к оптимальному количеству. Так начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак в интервью Радио Свобода ответил на вопрос о некомплекте военных частей при одновременном увеличении их количества в последние годы.

"Я уже отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры для того, чтобы привести численность, штаты воинских частей к оптимальному количеству, которое должно быть. Конечно, не снижая боеспособность, не снижая готовность к ответу на те угрозы и вызовы, которые стоят перед государством", - сказал начальник Генштаба.

В то же время он отметил, что о сокращении количества воинских частей речь не идет.

21 мая президент Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с поста начальника Генерального штаба - главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него Руслана Хомчака.

27 мая Муженко передал дела Хомчаку.