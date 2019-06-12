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12.06.2019, 23:07

Хомчак: Планируем довести штат военных частей до оптимального

Хомчак: Планируем довести штат военных частей до оптимального - Фото
Руслан Хомчак (фото - пресс-служба Минобороны)

О сокращении количества воинских частей речь не идет, отметил глава Генштаба

Количество воинских частей Вооруженных сил пока не будут сокращать, однако их численность планируют свести к оптимальному количеству. Так начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак в интервью Радио Свобода ответил на вопрос о некомплекте военных частей при одновременном увеличении их количества в последние годы.

"Я уже отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры для того, чтобы привести численность, штаты воинских частей к оптимальному количеству, которое должно быть. Конечно, не снижая боеспособность, не снижая готовность к ответу на те угрозы и вызовы, которые стоят перед государством", - сказал начальник Генштаба.

В то же время он отметил, что о сокращении количества воинских частей речь не идет.

21 мая президент Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с поста начальника Генерального штаба - главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него Руслана Хомчака.

27 мая Муженко передал дела Хомчаку.

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Теги: ВСУ, руслан хомчак
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