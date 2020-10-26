"Хорошее начало рабочей недели". В Харьковской области избили битами экс-министра – фото

Полиция ищет злоумышленников

В Люботине Харьковской области двое неизвестных напали и избили экс-министра аграрной политики Игоря Швайку. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

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"Хорошее начало рабочей недели. Копаешь участок за забором, травку планирую посеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами ...", – отметил Швайка.

По словам Швайки, медики местной больницы наложили ему несколько швов на голове.

В пресс-службе областной полиции уточнили, что двое неизвестных избили и завладели телефоном пострадавшего, после чего покинули место происшествия на автомобиле.

С заявлением 26 октября в полицию полиции обратилась его жена.

Пострадавший проходит медицинское обследование в одной из больниц Харькова.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Полиция занимается установлением лиц злоумышленников и их задержанием.

СПРАВКА. Игорь Швайка ВО Свобода был министром аграрной политики и продовольствия с 27 февраля по 2 декабря 2014 года.

7 июня около села Заречаны, которое находится под Житомиром, избили нардепа от Слуги народа Юрия Заславского.

Арина Толина

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