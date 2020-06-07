На заправке под Житомиром избили нардепа от Слуги народа

Юрий Заславский (Фото - Аптечная профессиональная ассоциация Украины - Facebook)

Около села Заречаны, которое находится под Житомиром, избили нардепа от Слуги народа Юрия Заславского. Об этом сообщила замглавы фракции СН Евгения Кравчук в комментарии hromadske.

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"Да, действительно произошел такой инцидент. Произошла словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов", - заявила Кравчук, добавив, что Заславский написал заявление в полицию.

Кравчук уточнила, что нардеп не знает мужчину, который его ударил: "Похоже на бытовой конфликт".

22 января в центре Киева произошла драка с участием Кивы.

В тот же день генпрокурор открыл дело по факту избиения Кивой человека.

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