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На заправке под Житомиром избили нардепа от Слуги народа

На заправке под Житомиром избили нардепа от Слуги народа - Фото
Юрий Заславский (Фото - Аптечная профессиональная ассоциация Украины - Facebook)
07.06.2020, 13:30

В Слуге народа заявили, что их нардеп Юрий Заславский уже написал заявление в полицию по факту избиения на заправке под Житомиром

Около села Заречаны, которое находится под Житомиром, избили нардепа от Слуги народа Юрия Заславского. Об этом сообщила замглавы фракции СН Евгения Кравчук в комментарии hromadske

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"Да, действительно произошел такой инцидент. Произошла словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов", - заявила Кравчук, добавив, что Заславский написал заявление в полицию. 

Кравчук уточнила, что нардеп не знает мужчину, который его ударил: "Похоже на бытовой конфликт".

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Владислав Сердюк
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Слуга народа драка избиение Евгения Кравчук Юрий Заславский
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