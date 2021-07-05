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Human Rights Watch рассказала о новых случаях пыток женщин на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 18:39
Human Rights Watch рассказала о новых случаях пыток женщин на Донбассе - Фото
Боевик гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Международная правозащитная организация Human Rights Watch получила новую информацию о нескольких женщинах с серьезными проблемами со здоровьем, которых удерживают в заложниках боевики террористической организации ДНР.

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Одна женщина во время задержания была беременна, две другие страдают серьезными заболеваниями, от которых они не получают лечения, а четвертая подвергалась пыткам и содержалась без связи с внешним миром.

"Насколько нам известно, многие содержатся без связи с внешним миром, в ужасающих условиях и без доступа к справедливому судебному процессу или надлежащей медицинской помощи", – сказала Юлия Горбунова, старший исследователь HRW по Европе и Центральной Азии.

Правозащитники побеседовали с членами семей четырех задержанных женщин и людьми, находившимися вместе с ними в заключении.

Наталья Стаценко, 43 года

Стаценко – врач из Макеевки. Она была задержана в июле 2019 года за "шпионаж". Станислав Асеев, журналист, который провел 30 месяцев в заключении в оккупированном Донецке, сказал, что впервые встретился со Стаценко на собственном "судебном заседании", поскольку она была свидетелем по делу против него.

По словам отца Стаценко, у нее хроническое заболевание позвоночника и постоянные сильные боли. В июне 2019 года она прошла медицинское обследование, и осенью ей была назначена операция на позвоночнике, но ее арестовали, прежде чем она смогла получить лечение.

Отец женщины также сказал, что в последние несколько месяцев у его дочери начались судороги и что ее правая ступня недавно частично парализована.

Стаценко сказала своему адвокату, что, возможно, не доживет до следующего слушания, назначенного на 30 августа. "Она измотана и находится на пределе от постоянных болей", – сказал отец заложницы.

Елена Зайцева, конец сороковых годов.

Зайцева была похищена в марте 2019 года при попытке помешать боевикам ДНР задержать ее сына. Правозащитники говорят, что у Зайцевой неоднократно случались сильные кровотечения, скорее всего, из-за гинекологического заболевания, ее здоровье резко ухудшилось в последние месяцы.

Женщины, которые видели ее в заключении, говорят, что были напуганы изможденным видом Зайцевой. Во время содержания под стражей она не получала никакой медицинской помощи.

Ольга Мозолевская, 35 лет.

Мозолевская, по словам ее мужа, работала в ресторане в оккупированном Донецке и регулярно ездила туда из своего дома под Авдеевкой в подконтрольном правительству районе. Муж сказал, что однажды в октябре 2017 года Мозолевская внезапно перестала отвечать на телефонные звонки. В течение нескольких лет мужчина не получал никакой информации о местонахождении своей жены, хотя обращался к боевикам.

Украинские правозащитники сообщают, что Мозолевская содержалась без связи с внешним миром в донецкой "Изоляции" в течение четырех лет. О ней рассказали украинцы, которые были освобождены в ходе обменов пленными.

Бывшая узница "Изоляции", которая встречалась с Мозолевской, рассказала, что ее избивали и пытали, чтобы добиться признания.

В конце концов женщина якобы "призналась" во всем, на чем настаивали боевики. В недавнем телефонном разговоре с мужем Мозолевская попросила его экономить деньги ей на лечение.

Оксана Паршина, 35 лет.

LIGA.net писала о Паршиной и ее истории. Боевики похитили ее 14 мая в оккупированном Донецке, куда Паршина ехала к своей сестре. Ее обвинили в "шпионаже" и посадили в СИЗО. При этом украинка в момент похищения была на десятой неделе беременности.

5 июля контрразведчики Службы безопасности разоблачили двух главарей группировок террористов на Донбассе, которые оказывали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и причастны к пыткам украинских военнослужащих. 

Вадим Ребрина
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Донбасс пытки Human Rights Watch
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