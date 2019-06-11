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11.06.2019, 08:54

В Донбассе обнаружили станцию наземной разведки армии России

В Донбассе обнаружили станцию наземной разведки армии России - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

ОБСЕ обнаружила очередные доказательства российского присутствия в захваченном гибридной армией РФ Первомайске

ОБСЕ зафиксировала на окраине временно оккупированного Первомайска современную российскую переносную станцию ​​наземной разведки ПСНР-9 "Кредо-М1". Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Миссия зафиксировала одну переносную станцию наземной разведки на западной окраине Первомайска, что в 58 километрах к западу от Луганска", - отметили в пресс-службе.

В связи с этим постоянное представительство Украины при международной организации в Вене выступило с осуждением очередного факта поставки Россией современного оружия в ОРДЛО.

Кредо-М1 неоднократно замечали в Донбассе и ранее, начиная с 2016 года.

20 марта 2019 года беспилотник ОБСЕ малого радиуса действия обнаружил автоматизированную станцию постановки помех (Р-330Ж Житель), установленную на автомобиль КамАЗ-4310 и российский комплекс радиоэлектронной борьбы Тирада-2 возле временно оккупированной Южной Ломоватки, что в 60 километрах к западу от Луганска.

Читайте также: Хроника войны России против Украины: июнь 2019 года

 

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Теги: Донбасс, война в донбассе, обсе, первомайск, Кредо-М1, станция разведки
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