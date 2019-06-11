В Донбассе обнаружили станцию наземной разведки армии России

ОБСЕ зафиксировала на окраине временно оккупированного Первомайска современную российскую переносную станцию наземной разведки ПСНР-9 "Кредо-М1". Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.
"Миссия зафиксировала одну переносную станцию наземной разведки на западной окраине Первомайска, что в 58 километрах к западу от Луганска", - отметили в пресс-службе.
В связи с этим постоянное представительство Украины при международной организации в Вене выступило с осуждением очередного факта поставки Россией современного оружия в ОРДЛО.
Кредо-М1 неоднократно замечали в Донбассе и ранее, начиная с 2016 года.
20 марта 2019 года беспилотник ОБСЕ малого радиуса действия обнаружил автоматизированную станцию постановки помех (Р-330Ж Житель), установленную на автомобиль КамАЗ-4310 и российский комплекс радиоэлектронной борьбы Тирада-2 возле временно оккупированной Южной Ломоватки, что в 60 километрах к западу от Луганска.
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