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15.05.2019, 14:19

Из Донецка в тайнике авто пытались ввезти 5 млн грн: фото

Из Донецка в тайнике авто пытались ввезти 5 млн грн: фото - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Инцидент произошел в пункте пропуска Марьинка Донецкой области

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Пограничники из состава объединенных сил выявили скрытое перемещение из временно оккупированного Донецка наличных средств в сумме 5 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Вчера на контрольном пункте въезда-выезда Марьинка для оформления на въезд из Донецка прибыл 60-летний гражданин на автомобиле Шевроле.

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Во время проведения контрольных операций в конструктивных особенностях автомобиля были обнаружены скрытые валютные ценности.

Правоохранители из обустроенных тайников под обшивкой сидений и панели приборов изъяли 3 400 000 грн, более $50 000 и около тысячи евро.

Гражданина и выявленные средства передали представителям следственного отдела финансовых расследований ГФС для выяснения их происхождения, назначения и принятия соответствующего правового решения.

16 апреля 2019 года в пункте пропуска Гнутово пограничники выявили в автомобиле жителя Донецка саксофон стоимостью более 500 000 грн.

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Теги: пограничники, валюта, Донецк, Марьинка
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