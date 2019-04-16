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16.04.2019, 14:38

В Донецк пытались вывезти уникальный саксофон: фото

В Донецк пытались вывезти уникальный саксофон: фото - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Саксофон оказался музыкальным инструментом модели класса "люкс" производства мирового производителя Henri Selmer Paris

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В пункте пропуска Гнутово пограничники выявили в автомобиле жителя Донецка саксофон стоимостью более 500 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Вчера для прохождения контрольных процедур на пункт пропуска прибыл 45-летний гражданин Украины, который ехал на автомобиле Рено из Мариуполя в Донецк.

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Во время осмотра пограничники обнаружили саксофон, который мужчина спрятал среди одежды в багажном отделении авто.

Эксперты установили, что саксофон оказался музыкальным инструментом модели класса "люкс" производства известного мирового производителя Henri Selmer Paris, лидирующей среди популярных духовых музыкальных инструментов ручной работы.

Фото: dpsu.gov.ua

Водитель объяснил, что инструмент его якобы попросили перевезти через линию разграничения и передать музыкальному мастеру во временно оккупированном Донецке.

Документов на саксофон мужчина не имел, поэтому и не смог подтвердить, что он не был получен преступным путем. Сумма оценки музыкального инструмента достигает 560 000 грн.

Инструмент изъяли и передали компетентным органам. В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 204-3 КУоАП (нарушение порядка перемещения товаров).

4 апреля сообщалось, что контрольно-пропускной пункт Гнутово Донецкой области будет закрыт на реконструкцию до 7 апреля.

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Теги: Донецк, саксофон, гнутово
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