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23.03.2019, 08:40

Из-за сильного ветра в Украине обесточены 94 населенных пункта

Из-за сильного ветра в Украине обесточены 94 населенных пункта - Фото
Фото: Pixabay

Спасатели ликвидируют последствия вчерашней непогоды

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Спасатели ликвидируют последствия пятничной непогоды в Украине, в частности, сильных порывов ветра. Об этом сообщает ГСЧС.

Обесточенными остаются 94 населенных пункта в шести областях:
Сумская область – 30;
Полтавская – 16;
Днепропетровск – 20;
Черниговская – 13;
Донецкая – 12;
Запорожская – 3.

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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. В течение суток подразделения ГСЧС убрали более 60 поваленных деревьев.

В Чернигове в результате сильного шквалистого ветра повреждено покрытие крыши магазина на площади 700 кв. м. и кровли офисного здания на площади 300 кв. м. В селе Анисов Черниговского района повреждено покрытие крыши школы на площади 200 кв. м. Пострадавших в результате шквального ветра нет.

К ликвидации последствий ненастья ГСЧС в целом привлекла 158 бойцов и 37 единиц техники.

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Теги: ГСЧС, погода, происшествие
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