Из-за сильного ветра в Украине обесточены 94 населенных пункта

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Спасатели ликвидируют последствия пятничной непогоды в Украине, в частности, сильных порывов ветра. Об этом сообщает ГСЧС.

Обесточенными остаются 94 населенных пункта в шести областях:

Сумская область – 30;

Полтавская – 16;

Днепропетровск – 20;

Черниговская – 13;

Донецкая – 12;

Запорожская – 3.

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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. В течение суток подразделения ГСЧС убрали более 60 поваленных деревьев.

В Чернигове в результате сильного шквалистого ветра повреждено покрытие крыши магазина на площади 700 кв. м. и кровли офисного здания на площади 300 кв. м. В селе Анисов Черниговского района повреждено покрытие крыши школы на площади 200 кв. м. Пострадавших в результате шквального ветра нет.

К ликвидации последствий ненастья ГСЧС в целом привлекла 158 бойцов и 37 единиц техники.