Из-за сильного ветра в Украине обесточены 94 населенных пункта

Спасатели ликвидируют последствия пятничной непогоды в Украине, в частности, сильных порывов ветра. Об этом сообщает ГСЧС.
Обесточенными остаются 94 населенных пункта в шести областях:
Сумская область – 30;
Полтавская – 16;
Днепропетровск – 20;
Черниговская – 13;
Донецкая – 12;
Запорожская – 3.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. В течение суток подразделения ГСЧС убрали более 60 поваленных деревьев.
В Чернигове в результате сильного шквалистого ветра повреждено покрытие крыши магазина на площади 700 кв. м. и кровли офисного здания на площади 300 кв. м. В селе Анисов Черниговского района повреждено покрытие крыши школы на площади 200 кв. м. Пострадавших в результате шквального ветра нет.
К ликвидации последствий ненастья ГСЧС в целом привлекла 158 бойцов и 37 единиц техники.