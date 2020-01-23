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Из-за теплой зимы возросло количество пожаров в природе - ГСЧС

Из-за теплой зимы возросло количество пожаров в природе - ГСЧС - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
23.01.2020, 12:54

За сутки зарегистрировано 149 случаев пожаров на открытых территориях

Из-за нехарактерной для украинской зимы плюсовой температуры в январе наблюдается повышение показателя количества пожаров в природных экосистемах. Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что течение 22 января на Прикарпатье было зарегистрировано 28 случаев возгораний сухой травы на открытой территории, в Херсоноской - восемь случаев пожара тростника; в Николаевской области вчера горели плавни на территории 500 кв. м, а 21 января - сухостой на площади 1 000 кв. м. В Житомирской области горел сухостой на площади 1,5 г. В целом за прошедшие сутки было зафиксировано 149 случаев пожаров на открытых территориях.

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пожары ГСЧС экосистемы теплая зима
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