Избиение и смерть бойца полка Азов в Запорожье. Суд арестовал подозреваемого

Суд арестовал на два месяца без права залога подозреваемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений бойцу Азова Олегу Черевко

29 июля Апелляционный суд Запорожской области арестовал на 60 суток без права внесения залога подозреваемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, которые повлекли за собой смерть бойца полка Азов Олега Черевко. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Черевко умер 27 июля. В этот же день полиция изменила квалификацию с ч.1 ст. 121 (умышленное нанесение тяжких телесных) Уголовного кодекса на ч.2 ст.121 (умышленное нанесение тяжких телесных, повлекших смерть потерпевшего).

21 июля Черевко вернулся в Запорожье в служебную командировку, заявляли в Азове. Он ждал жену под магазином и "не смог стерпеть наглое поведение незнакомого мужчины, который приставал к прохожим девушкам". Черевко сделал ему замечание, "за что получил удар в голову, результатом которого стала тяжелая черепно-мозговая травма, а именно - перелом основания черепа", говорят в Азове.

В полиции ранее заявляли, что после избиения подозреваемый скрылся с места происшествия. Позже его задержали и сообщили о подозрении по статье об умышленном нанесении тяжких телесных. Сторона обвинения требовала арестовать подозреваемого, однако суд решил отпустить его под залог в размере 40 000 грн.

26 июля сообщалось о том, что в Запорожье суд отпустил под залог ранее судимого мужчину, который обоснованно подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений военному Олегу Черевко. Тогда в полиции заявили, что Черевко находится в коме, а правоохранители собирались подавать апелляцию на решение суда.

27 июля Черевко умер в больнице

Владислав Сердюк

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