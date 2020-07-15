Изменил данные в госреестре. Чиновника подозревают в продаже госземли на 1,8 млн
В киберполиции заявляют, что речь идет о двух земельных участках курортного района, общей площадью более 80 га
Киберполиция Херсонской области заявила о разоблачении чиновника, который якобы незаконно вывел земельные участки из государственной собственности в коммунальную, после чего продал за 1,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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По данным киберполиции, чиновник имел доступ к Госреестру прав на недвижимое имущество.
Правоохранители заявляют, что подозреваемый, используя служебное положение, несанкционированно изменил информацию в Госреестре в отношении владельцев двух земельных участков курортного района области, общей площадью более 80 га. Впоследствии, как подозревают в полиции, чиновник якобы незаконно перевел эти земли из госсобственности в коммунальную и продал.
Правоохранители сообщают, что ущерб, нанесенный государству, оценивается в более чем 1,8 млн грн.
Отмечается, что открыто уголовное производство за несанкционированные действия с электронной информацией, чиновнику объявили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности. Следствие продолжается.
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