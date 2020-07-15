В Национальной академии наук проходят обыски по делу о застройке возле Феофании

На земельные участки, переданные частным компаниям для строительства жилого комплекса, наложен арест

В Президиуме Национальной академии наук проходят обыски в рамках расследования уголовного дела о незаконной передаче под застройку земли академии возле парка Феофания. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Стоимость земли в СБУ оценили в более чем 300 млн грн.

По данным следствия, чиновники НАН с нарушением требований постановления Кабмина и без согласования с Бюро Президиума академии заключили с частными коммерческими компаниями договоры на строительство комплекса многоквартирных жилых домов на землях учреждения.

Участки расположены возле парка Феофания. По данным СБУ, чиновники незаконно передали застройщику 24,5 га в постоянное пользование сроком на 49 лет. Согласно условиям договора, после завершения работ коммерсанты имели право выкупить участки в собственность.

Открыто дело по статьям УК о самоуправстве, завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением и злоупотреблении служебным положением.

"Решением суда на эти земельные участки НАНУ наложен арест", - сказано в сообщении.

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Вадим Ребрина

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